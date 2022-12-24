Салихова считает, что в будущем «Спартак» может хорошо заработать на продаже Николсона

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о повышении трансферной стоимости нападающего «красно-белых» Шамара Николсона. Стоит отметить, что ямайский форвард занял второе место среди футболистов РПЛ по росту стоимости на портале Transfermarkt.

«Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Если «Спартак» грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Супруга Федуна считает, что многим командам в Европе необходим высокий нападающий, плюс ко всему у Николсона великолепный удар.

Предыдущая трансферная стоимость 25-летнего игрока составляла 3 миллиона евро, новая — 7 млн.