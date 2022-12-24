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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершкович: «С точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы»

24 Декабря 2022 • 16:03 Комментировать (1)

Член бюро исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию — это очень сложный вопрос. К сожалению, это прежде всего политика, здесь мало что осталось от спорта. С точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы. Нужно понимать, что переход в АФК зависит от очень многих обстоятельств. Конечно, не хотелось бы уходить из Европы, потому что больших перспектив нет. Попадём в Азию — неизвестно, как там все будет развиваться», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

Гершкович отметил, что не является сторонником или противником возможной смены конфедерации, поскольку ещё не до конца оценены все плюсы и минусы от перехода. По его мнению, проблемой является малое количество времени, оставшееся до голосования.

Напомним, что исполком РФС, прошедший 23 декабря, не принял окончательного решения относительно перехода российских клубов и сборных в азиатский футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Михаил Гершкович АФК
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Комментарии (1)
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Южный201
24 Декабря 2022 в 17:03
За бабло своё испугался!Тогда остается основывать свою независимую футбольную конфедерацию,шаг за шагом...
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