Гершкович: «С точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы»

Член бюро исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию — это очень сложный вопрос. К сожалению, это прежде всего политика, здесь мало что осталось от спорта. С точки зрения спорта нам нежелательно выходить из Европы. Нужно понимать, что переход в АФК зависит от очень многих обстоятельств. Конечно, не хотелось бы уходить из Европы, потому что больших перспектив нет. Попадём в Азию — неизвестно, как там все будет развиваться», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

Гершкович отметил, что не является сторонником или противником возможной смены конфедерации, поскольку ещё не до конца оценены все плюсы и минусы от перехода. По его мнению, проблемой является малое количество времени, оставшееся до голосования.

Напомним, что исполком РФС, прошедший 23 декабря, не принял окончательного решения относительно перехода российских клубов и сборных в азиатский футбол.