«Боавишта» хочет подписать Литвинова из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов попал в шорт-лист португальского клуба «Боавишта», об этом сообщает портал Metaratings. При этом источник отметает, что на данном этапе переезд футболиста вряд ли состоится, потому что португальцы пока не готовы платить большую сумму за Литвинова.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение защитника с «Краснодаром» истекает в конце июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро.