Ребров — о признании Промеса лучшим игроком РПЛ 2022 года: «Впереди будет побит ещё не один рекорд!»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров отреагировал на то, что нападающий команды Куинси Промес был признан лучшим игроком года в России по версии портала «Спорт-Экспресс». Стоит отметить, что 30-летний нидерландец является единственным футболистом, кто выиграл эту награду во второй раз.

«Очень рад за Антоху. Мне посчастливилось видеть его в начале карьеры в России еще совсем молодым парнем. Уверен: впереди будет побит еще не один рекорд!» — написал Ребров в своем телеграм-канале.

По словам функционера, многие не верили в то, что в «Спартак» вернулся тот самый Промес, но он всем доказал свой уровень и помог команде завоевать Кубок России.