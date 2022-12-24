Пономарёв: «Быстрые форварды вымерли в России как мамонты»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв назвал самую проблемную линию «армейцев», которая нуждается в усилении.

Ветеран считает, что ЦСКА нуждается в новых нападающих — как в центральном форварде, так и в быстрых вингерах, которых сейчас среди российских футболистов не найти.

«Заболотный – это разве нападающий уровня ЦСКА? Нет, это очевидно. В то же время нужны быстрые крайние форварды. У нас просто нет быстрых форвардов, они вымерли как мамонты», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.