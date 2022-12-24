Соломатин считает, что Дзюба не перейдёт в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в стан «армейцев».

«Мне вообще по барабану куда он перейдет. Что касается его возможного перехода в ЦСКА, то Артёма там не будет. Почему? Не хочу нецензурно высказываться», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний нападающий расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с лета этого года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах форварда заинтересовано московское «Торпедо».