Чанов: «Торопиться с переходом в АФК не стоит, но и ждать долго нельзя»

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Чанов отметил, что торопиться с такими решениями не стоит, но и долго ждать тоже нельзя, поскольку футболисты не молодеют, а отнимать у них драгоценное время — неправильно.

«Хотелось бы остаться в Европе. Можно сделать паузу, например, выждать ещё один сезон, а затем посмотреть, что будет на повестке дня», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. 27 декабря состоится заседание исполкома РФС, на котором и может быть принято решение о переходе в АФК.