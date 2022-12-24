Бокоев не перейдёт в ЦСКА этой зимой

Защитник «Велеса» Марат Бокоев скорее всего доиграет текущий сезон в клубе. Ранее сообщалось, что в подписании 21-летнего защитника заинтересован ЦСКА.

По сведениям телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», даже если «армейцы» смогут оформить трансфер игрока, то «Велес» всеми способами попытается оставить его у себя до лета.

Отмечается, что на Бокоева претендует еще один неназванный клуб Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне игрок принял участие в 18 матчах Первой лиги, в которых получил три желтые карточки и одну красную. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 175 тысяч евро.