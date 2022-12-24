Ещенко — о конфискованной квартире: Я буду отстаивать свои интересы в суде

Технический директор академии «Спартака» Андрей Ещенко высказался о ситуации со своей квартирой. Ранее стало известно, что квартира, купленная функционером несколько лет назад, была конфискована.

«Мне пишут люди, помогают советами. Пока что дело не сдвигается. Я советуюсь с разными людьми, в том числе и с юристами и адвокатами», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс». Экс-защитник сборной России добавил, что будет отстаивать свои интересы в суде.

Напомним, помимо работы в «Спартаке», Ещенко продолжает свою профессиональную карьеру игрока, он выступает за ногинское «Знамя». В текущем сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах.