В «Маккаби» прокомментировали информацию о том, что Ивич может возглавить «Краснодар»

Спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Барак Ицхаки отреагировал на информацию о том, что главный тренер израильской команды Владимир Ивич может возглавить «Краснодар».

Ранее сообщалось, что российский клуб уже вступил в переговоры с 45-летним специалистом, предложив ему зарплату в размере одного миллиона евро в год. За разрыв действующего соглашения «Краснодар» готов заплатить «Маккаби» около полумиллиона евро.

«Ивич уходит в «Краснодар»? Извините, но мы не комментируем слухи», — цитирует Ицхаки Sport24.

В настоящий момент «Краснодар» возглавляет 41-летний тренер Александр Сторожук. После 17 туров РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.