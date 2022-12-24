Стало известно, какую сумму готов заплатить «Краснодар» за тренера «Маккаби»

Стало известно, какую сумму готов заплатить «Краснодар» «Маккаби» из Тель-Авива за расторжение контракта с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

Ранее сообщалось, что российский клуб уже вступил в переговоры с 45-летним сербом, предложив ему зарплату в размере одного миллиона евро за сезон.

По информации one.co.il, «Краснодар» готов заплатить примерно полмиллиона евро за то, чтобы израильский клуб расторг соглашение со специалистом. Отметим, что действующий контракт Ивича с «Маккаби» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет Александр Сторожук. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» расположились на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.