Симонян: «Зенит» превосходит всех в России»

Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Конкурентом «Зенита» другие команды являются, но настолько, чтобы стать чемпионами, не могу сказать. Когда-то ЦСКА много раз становился чемпионом, но, что касается финансовых качеств и других факторов, «Зенит» превосходит всех в России, это бесспорно», — заявил многократный чемпион СССР в составе «Спартака» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, выиграть золото могут многие команды. Зависеть всё будет лишь от набора очков.

Напомним, что на момент зимней паузы петербургский клуб уверенно лидирует, опережая «Спартак» на шесть баллов. Подопечные Сергея Семака выиграли последние четыре розыгрыша чемпионата.