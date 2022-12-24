Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Симонян: «Зенит» превосходит всех в России»

24 Декабря 2022 • 14:53 Комментировать

Бывший футболист сборной СССР Никита Симонян высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Конкурентом «Зенита» другие команды являются, но настолько, чтобы стать чемпионами, не могу сказать. Когда-то ЦСКА много раз становился чемпионом, но, что касается финансовых качеств и других факторов, «Зенит» превосходит всех в России, это бесспорно», — заявил многократный чемпион СССР в составе «Спартака» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, выиграть золото могут многие команды. Зависеть всё будет лишь от набора очков.

Напомним, что на момент зимней паузы петербургский клуб уверенно лидирует, опережая «Спартак» на шесть баллов. Подопечные Сергея Семака выиграли последние четыре розыгрыша чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Никита Симонян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
15:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Быстрые форварды вымерли в России как мамонты»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что Дзюба не перейдёт в ЦСКА
15:26 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Торопиться с переходом в АФК не стоит, но и ждать долго нельзя»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бокоев не перейдёт в ЦСКА этой зимой
15:11 · Россия. Премьер-лига
Ещенко — о конфискованной квартире: Я буду отстаивать свои интересы в суде
15:11 · Россия. Премьер-лига
В «Маккаби» прокомментировали информацию о том, что Ивич может возглавить «Краснодар»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму готов заплатить «Краснодар» за тренера «Маккаби»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Симонян: «Зенит» превосходит всех в России»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин назвал лучшего вратаря России в XXI веке
14:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поддержал переход РФС в Азию
14:32 · Россия. Премьер-лига
Пушкин высказался о будущем Щенникова в ЦСКА
14:22 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «Российский футбол — и так труп, в Азии он будет ещё быстрее разлагаться» 2
13:57 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте»
13:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо считает, что в будущем Абаскаль может возглавить сборную Испании
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что не собираются продавать легионеров в зимнее трансферное окно
Все новости
Рекомендуем