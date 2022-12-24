Пономарёв поддержал переход РФС в Азию

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Переходить в Азию надо обязательно. Дюкову сейчас трудно. С другой стороны, из УЕФА нас никто не выгонял, поэтому отказываться от Европы тоже пока не имеет смысла», — заявил экс-футболист в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, российская сборная не сможет выйти на ЧМ-2026, поскольку недавние товарищеские матчи показали уровень команды.

Напомним, что исполком РФС в пятницу, 23 декабря, не принял окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.