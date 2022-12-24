Сербский журналист Огнен Дракович в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича в «Спартак».

«Я думаю, что Неманья Максимович перейдёт в «Спартак». «Эспаньол» предлагал за него 5 миллионов, но он не захотел оставаться в Испании. Я знаю, что он бы хотел поиграть за «Црвену Звезду», это его родной клуб, но последнее предложение «Црвены Звезды» — 2,5 миллиона евро. Для «Хетафе» это слишком мало.

Маловероятно, что «Црвена Звезда» сможет предложить больше, а вот «Спартак» это может сделать и, в конечном итоге, я думаю, что Неманья захочет попробовать себя в России», — заявил Дракович.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за 27-летнего серба 3,5 миллиона евро. «Хетафе» же планирует заработать на продаже своего футболиста не менее пяти.

В текущем сезоне Максимович провёл в составе команды из Испании 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.