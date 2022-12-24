Пушкин высказался о будущем Щенникова в ЦСКА

Агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, поведал о планах своего клиента на будущее.

«Георгий отправится на сборы с командой. Он хочет проявить себя, и вернуть себе место в составе. Сейчас у него будет полноценный сбор с командой, он хочет получить свой шанс», - приводит слова Пушкина издание «РБ Спорт».

31-летний защитник выступает за «армейцев» с лета 2023 года. Действующий контракт Георгия с москвичами рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата России Щенников провел всего два поединка за ЦСКА.