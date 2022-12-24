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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте»

24 Декабря 2022 • 13:57 Комментировать

Функционер Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора «Уфы», поделился мнением насчёт возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мое мнение простое - надо играть. Если нас не пускают в Европе, надо играть в другом месте. Сборные не должны простаивать несколько лет. Но давайте дождемся решения руководства», - приводятся слова Газизова на страницах «Спорт-экспресса».

Финальное решение по вопросу перехода в АФК будет принято во время исполкома РФС. Заседание состоится во вторник, 27 декабря.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Уфа Шамиль Газизов
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