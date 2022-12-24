В «Оренбурге» заявили, что не собираются продавать легионеров в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможной продаже иностранных футболистов в зимнее трансферное окно.

По словам Андреева, «Оренбург» не планирует расставаться со своими легионерами, несмотря на имеющийся к ним интерес со стороны других клубов.

«Могу сказать, что в клуб обращаются по поводу наших легионеров, есть некая заинтересованность в них. Но наш план в том, чтобы всех сохранить», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В настоящий момент в составе этой команды выступают аргентинцы Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Брайан Мансилья, а также костариканец Джимми Марин.