Черчесов высказался о переходе РФС в Азию

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее поработавший в сборной России, поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Раз собрался исполком, значит, уже были обсуждения. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан. Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины», - передает слова Черчесова издание «Чемпионат».

Финальное решение по переходу в АФК будет принято во вторник, 27 февраля.

Напомним, что Россия отстранена от участия в официальных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.