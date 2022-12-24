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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов высказался о переходе РФС в Азию

24 Декабря 2022 • 13:27 Комментировать

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее поработавший в сборной России, поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Раз собрался исполком, значит, уже были обсуждения. Наверное, есть информация, что путь в Европу на ближайшие годы нам заказан. Чтобы такое решение принять, надо иметь веские причины», - передает слова Черчесова издание «Чемпионат».

Финальное решение по переходу в АФК будет принято во вторник, 27 февраля.

Напомним, что Россия отстранена от участия в официальных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Станислав Черчесов АФК
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