Нидерландский журналист предложил Слуцкому и Дзюбе стать стэндаперами

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс поделился мнением о будущем известного российского тренера Леонида Слуцкого, который в ноябре покинул пост наставника «Рубина» и до сих пор не определился с новым местом работы. Напомним, с 2018 по 2019 год специалист возглавлял нидерландский «Витесс».

Журналист предположил, что Слуцкий мог бы попробовать себя в роли комика вместе со своим другом, нападающим Артёмом Дзюбой, который в данный момент также находится без клуба.

«Знаю, что он отличный комик. Может, Леониду и его другу Артёме Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Однако журналист выразил уверенность в том, что в ближайшее время Слуцкий сможет найти работу в России, где он по-прежнему востребован.

Напомним, помимо «Рубина» и «Витесса», Слуцкий возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», английский «Халл Сити», а также национальную сборную России.