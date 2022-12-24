«Краснодар» может усилиться аргентинским футболистом

Защитник Лукас Меролла, права на которого принадлежат «Уракану», может переехать в Российскую премьер-лигу. Как сообщает «Чемпионат», в подписании 27-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Краснодар».

По данным источника, российский клуб собирается арендовать игрока. В договоре будет прописан пункт о возможном выкупе футболиста. Transfermarkt оценивает стоимость Мероллы в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Лукас поучаствовал в 28 поединках за «Уракан», в которых отметился голом и результативным пасом. В общей сложности на его счету три забитых мяча и один ассист в 84 матчах за эту команду.