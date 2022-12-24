Ребров назвал голкиперов РПЛ, способных заиграть в Европе

Бывший голкипер сборной России и «Спартака» Артём Ребров перечислил вратарей из клубов РПЛ, которые могли бы заиграть в европейских чемпионатах.

«Селихов, Сафонов, Максименко, тот же Песьяков могут выступать за границей. Но нужно быть готовым упасть в деньгах. Но то, что 5-6 вратарей из РПЛ могли бы заиграть в Европе, - 100%», - передает слова Реброва издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России и клубы Премьер-лиги отстранены от официальных турниров. На следующей неделе может быть принято решение о переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.