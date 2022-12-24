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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещенко назвал плюсы перехода РФС в Азию

24 Декабря 2022 • 12:24 Комментировать

Известный артист Лев Лещенко выразил свою точку зрения насчет возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нужно переходить. Нельзя замыкаться в одном пространстве. В Азии появится интерес к нашему футболу, а нашего зрителя могут заинтересовать азиатские турниры. Это позитивный момент», - передает слова Лещенко издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

На заседании исполкома РФС во вторник, 27 декабря, будет принято окончательное решение по вопросу перехода в АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС АФК Лев Лещенко
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