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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Переход в Азию — единственная возможность для российского футбола выжить»

24 Декабря 2022 • 12:19 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Итальянец поддержал эту идею, заявив, что переход в АФК — единственная для российского футбола возможность выжить, так как без участия в международных турнирах общий уровень игры в нашей стране будет падать всё ниже и ниже.  

«Чем больше времени сборная России и клубы не могут выступают на международных соревнованиях, тем ниже падает уровень футбола в стране. Если переход в АФК позволит России интегрироваться в мировой футбол, это станет спасением для РФС», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Поэтому в текущем году наша национальная команда провела лишь три товарищеские встречи — против Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
РФС АФК Франко Камоцци
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