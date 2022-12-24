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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» назвали причину ухода Кержакова с поста главного тренера команды

24 Декабря 2022 • 12:03 Комментировать

Спортивный директор «Пари НН» Александр Липко рассказал, почему минувшим летом нижегородский клуб расстался с экс-главным тренером команды Александром Кержаковым, пригласив на его место наставника молодёжной сборной России Михаила Галактионова.

По словам Липко, Кержакову был предложен новый контракт, однако специалист затянул с ответом. Спортивный директор предположил, что тренер, выполнивший главную задачу на сезон, рассчитывал на увеличение размера заработной платы, но у руководства «Пари НН» было другое мнение на этот счёт.   

«Равиль Измайлов предложил контракт, согласованный с руководством, это верная информация. Александр долго думал, наверное, не согласился», — приводит слова Липко «Матч ТВ».  

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 нижегородцы, возглавляемые Кержаковым, заняли 11-место в турнирной таблице и сохранили прописку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Александр Липко Пари НН
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