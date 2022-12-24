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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дуймович назвал игроков РПЛ, которые востребованы в Европе

24 Декабря 2022 • 11:44 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович высказался о шансах российских игроков, выступающих в РПЛ, перейти в европейские клубы.

По мнению Дуймовича, несмотря на отстранение российских команд от всех международных турниров, в нашей стране есть качественные футболисты, которые в будущем способны уехать в более сильные лиги.

«Все согласятся со мной, что в Европе больше всего интересуются Арсеном Захаряном. Есть интерес и к Константину Тюкавину, который, может, не так ярко начал сезон, но уверен, что скоро в его игре придёт стабильность», — цитирует Дуймовича Sport24.

Также хорват отметил, что в чемпионате России выступает большое количество сильных легионеров. Особенно Дуймович выделил нападающего «Спартака» Куинси Промеса, а также иностранных игроков «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Томислав Дуймович Куинси Промес Арсен Захарян Константин Тюкавин
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