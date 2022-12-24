Липко: «Чтобы быть на виду, нужна протекция»

Чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Липко высказался на тему отсутствия у известных российских тренеров должностей в популярных клубах страны.

«Чтобы быть на виду, нужна протекция, это всем известно. Если не кривить душой, многие толковые ребята сидят без работы, а далекие от футбола работают», - приводит слова Липко «Матч ТВ».

Специалист считает, что если не найдётся человек, готовый заняться продвижением тренера, то тот так и будет работать в низших футбольных дивизионах России или заниматься детско-юношеским спортом в различных футбольных академиях.