Агент: «Думаю, «Сочи» продлит контракт с Бурмистровым»

Антон Синьков, агент нападающего «Сочи» Никиты Бурмистрова, выразил уверенность в том, что клуб продлит контракт с его клиентом, срок действия которого истекает по окончании текущего сезона.

По словам агента, Бурмистров является очень ценным для клуба игроком, учитывая небольшой размер его зарплаты и тот огромный вклад, который 33-летний футболист вносит в успехи команды.

«По уровню затрат клуба и отдачи Бурмистров — один из топовых футболистов всего чемпионата. Я думаю, что соглашение продлят. Тем более у него стоит условие в контракте, и до автоматического продления не хватает буквально двух передач», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Сочи» 13 матчей, отметившись в них одним голом и четырьмя результативными передачами. Цвета южан Бурмистров защищает с 2018 года, ранее он выступал за «Урал», тульский «Арсенал», «Анжи», «Амкар» и ЦСКА.