Братья Кокорины и Мамаев приехали на отдых в Дубай

Известные российские футболисты - нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев - проводят отпуск в Дубае (ОАЭ). Об этом стало известно после публикации их совместной фотографии в социальных сетях жены Павла – Надежды.

Стоит отметить, что вместе с игроками отдыхает Кирилл Кокорин, который является младшим братом Александра.

Осенью 2018 года эта компания попала в громкий скандал. Футболисты избили двух людей в центре Москвы, за что получили тюремное наказание.

В настоящий момент Кокорин выступает в чемпионате Кипра за клуб «Арис», а Мамаев находится в статусе свободного агента.