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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о будущем Миладиновича в «Сочи»

24 Декабря 2022 • 10:03 Комментировать

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, высказался о будущем 28-летнего серба, чей контракт с южанами рассчитан до конца нынешнего сезона.

По словам агента, дальнейшая судьба Миладиновича будет определена на зимних сборах, которые проведёт новый главный тренер команды Курбан Бердыев.

«Предложение было от «Астаны», но пока его не рассматриваем. Плюс пара вариантов с командами второй восьмёрки РПЛ, но на уровне слухов. Курбан Бекиевич сказал, что сам хочет посмотреть всех футболистов», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миладинович провёл за «Сочи» семь матчей и не отметился в них результативными действиями. После 17 туров РПЛ южане занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Иван Миладинович Антон Синьков
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