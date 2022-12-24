Бояринцев: «Переход в АФК будет болезненным для российского футбола»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на новость о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если в ближайшее время у нас нет возможности участвовать в европейских турнирах, то, наверное, есть смысл. Но в целом это будет болезненный переход для нашего футбола», - приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

На вчерашнем исполкоме РФС обсуждался вопрос перехода под крыло АФК. Окончательное решение по этому поводу будет принято на заседании, которое состоится во вторник, 27 декабря.

Россия отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.