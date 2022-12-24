Агент рассказал о том, как продвигаются переговоры Дивеева с ЦСКА по продлению контракта

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракт с московским клубом.

Напомним, действующее соглашение 23-летнего футболиста с «армейцами» рассчитано до лета 2024 года. Ранее Ерёмин сообщал, что интерес к Дивееву сохраняют клубы из Европы, однако отъезд футболиста из России в зимнее трансферное окно маловероятен.

«Насчёт сроков завершения переговоров с ЦСКА пока ничего прогнозировать не готов, это достаточно непредсказуемый процесс. Переговоры идут в неспешном порядке», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «красно-синих» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.