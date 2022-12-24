Агент: «Мишкич восстановился и тренируется в полном объёме»

Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, высказался о текущем состоянии своего клиента.

Напомним, 29-летний хорват получил травму в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Даниэль будет полностью готов к первому зимнему сбору. У него не было ничего серьёзного, травма лица — да, но он уже восстановился и тренируется в полном объёме», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Мишкичем, чей контракт с «Уралом» рассчитан до следующего лета, интересуются клубы из Чехии и Греции.

В нынешнем сезоне хорватский хавбек провёл 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.