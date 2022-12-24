Экс-игрок «Рубина»: «Бердыев всё наладит в «Сочи»

Экс-футболист казанского «Рубина» Александр Липко высказался о перспективах Курбана Бердыева в «Сочи».

«Он наладит все в «Сочи». Очень любит дисциплину, если сказал, попробуй не выполнить, шаг вправо‑влево – расстрел», - передает слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что Бердыев занял пост главного тренера сочинского коллектива в конце прошлого месяца. После 17 туров команда набрала 25 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В России Бердыев известен по работе в «Рубине» и «Ростове». Перед переездом в «Сочи» он тренировал иранский клуб «Трактор».