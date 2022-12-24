Нагучев: «Переход в Азию - выстрел нашему футболу в висок»

Спортивный комментатор и журналист Роман Нагучев категорически против возможного присоединения Российского футбольного союза к Азиатской конфедерации футбола.

«Это немыслимо. Переход в Азию - выстрел нашему футболу в висок. И миллионы мечт исчезнут. Одной подписью», - оставил сообщение Нагучев в своем телеграм-канале.

Вопрос о переходе РФС в Азию обсуждался во время вчерашнего заседания исполкома. Как сообщил президент РФС Александр Дюков, финальное решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, что в данный момент Россия на уровне сборных и клубов отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.