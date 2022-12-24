В РФС ответили, сможет ли сборная России сыграть на Кубке Азии - 2023

Глава РФС Александр Дюков в свете новостей о возможном переходе в АФК ответил на вопрос об участии сборной России в Кубке Азии в следующем году.

«Разве справедливо взять команду со стороны и отсечь членов АФК? Вне конкурса выступать некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола обсуждался на заседании исполкома, которое состоялось в пятницу, 23 декабря. Окончательное решение по этому поводу будет принято на следующем заседании, запланированном на 27 декабря.

Напомним, что Россия отстранена от официальных турниров решением ФИФА и УЕФА.