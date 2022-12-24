Березовский: «Если для РФС в Европе нет допуска, в Азии его тоже не будет»

Экс-голкипер московского «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий в национальной сборной Армении, поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если допуска нет, то какая разница, откуда его нет? Кубок Азии же тоже под контролем ФИФА. Если в Европе нет допуска, в Азии его тоже не будет», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что на вчерашнем исполкоме обсуждался вопрос перехода РФС в АФК. Большинство выступило за переход в Азию. По словам президента РФС Александра Дюкова, окончательное решение по этому поводу будет принято 27 декабря.