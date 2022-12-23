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Сенников высказался о трансферах Пиняева и Глушенкова

23 Декабря 2022 • 23:50 Комментировать

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о трансферах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Их просто покупают, потому что они хорошие футболисты, они себя проявили, в хорошей форме они. Пиняев — на перспективу, помоложе. Глушенков стабильнее Пиняева, от него уже сейчас можно что-то ожидать», — приводит слова экс-защитника издание Sport24.

По его мнению, эти переходы являются хорошей перспективой для «железнодорожников», однако, как считает Сенников, «Локомотив» имеет большую нужду в новых защитниках.

Напомним, что молодые футболисты «Крыльев Советов» уже прошли медосмотр в московском коллективе, поэтому вопрос о трансферах можно считать практически закрытым. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Максим Глушенков Сергей Пиняев
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