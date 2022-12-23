Капелло: «Я не ассоциирую Россию с азиатской страной»

Бывший наставник российской национальной команды Фабио Капелло высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно», — приводит слова легендарного итальянского специалиста издание Sport24.

Напомним, что по итогам исполкома РФС не было принято окончательное решение относительно смены конфедерации российским футболом. С февраля 2022 года отечественные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.