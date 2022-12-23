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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин сомневается в необходимости перехода РФС в Азию

23 Декабря 2022 • 23:08 Комментировать

Известный в прошлом полузащитник сборной России и московских «армейцев» Евгений Алдонин поделился мнением о возможной смене РФС конфедерации. Решение о выходе из УЕФА и присоединению к АФК в национальном футбольном союзе могут принять уже 27 декабря.

«В Европе Россию отовсюду отрезали, а в Азии все будут рады видеть?», - задал вопрос Алдонин корреспонденту «Чемпионата». И пояснил, что смена конфедерации будет отправлена лишь тогда, когда в РФС будут уверены, что в АФК Россию ждут, ибо как гласит известная поговорка «на безрыбье и рак рыба».

Однако как предполагает Алдонин, переход в Азию никак не изменит действующую ситуацию.

Напомним, Россия может стать первой в футбольной истории страной, которая перейдёт из УЕФА в АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Евгений Алдонин
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