Дзюба стал самым упоминаемым российским футболистом в уходящем году

Российский 34-летний форвард Артём Дзюба вошёл в десятку самых упоминаемых спортсменов России по версии «Медиалогии». Более того, он оказался единственным представителем футбола в этом списке, в котором занял третье место. Пропустил вперёд Дзюба только хоккеиста Александра Овечкина, а также фигуристку Камилу Валиеву. А опередил таких спортсменов как лыжник Александр Большунов и теннисист Даниил Медведев, фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову, лыжницу Наталью Непряеву и фигуриста Марка Кондратюка. Замкнул десятку теннисист Андрей Рублёв.

Добавим, что сейчас Дзюба находится без клуба. Летом он долго искал себе команду и, казалось, нашёл то, что ему надо – это турецкий «Адана Демирспор», постоянный участник борьбы за попадание в еврокубки. С клубом из Турции Дзюба подписал контракт по схеме «1+1», забил дебютный гол, но после постепенно перестал попадать в состав и в итоге покинул команду.