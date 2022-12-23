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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили поддержал переход РФС в АФК

23 Декабря 2022 • 22:35 Комментировать

Бывший голкипер «красно-белых» Анзор Кавазашвили поддержал переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. Этот вопрос, напомним, сегодня подняли на повестке заседания исполкома РФС.

«Сомневаюсь, что нам разрешат вернуться в европейскую часть международных турниров», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Как добавил экс-спартаковец, Россия в состоянии найти в новой конфедерации новых «друзей», с которыми сможет играть впредь. И назвал ситуацию, в которой оказался РФС, очень сложной, так как неизвестно до какой поры продлится бан.

Сборная России на данный момент может порадовать болельщиков лишь участием в товарищеских матчах, а российские клубы могут участвовать лишь во внутрироссийских турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Анзор Кавазашвили
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