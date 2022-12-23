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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская уверена, что РФС стоит оставаться в УЕФА

23 Декабря 2022 • 22:10 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что РФС стоит подождать снятия санкций и оставаться в УЕФА, нежели менять конфедерацию.

«Моё мнение – ждать снятия санкций, чтобы продолжить играть там, где всегда и играли», - делится Смородская в эфире «Матч-ТВ».

Решение о смене конфедерации могут принять на заседании исполкома РФС 27 декабря во вторник. На заседании 23 декабря этот вопрос был поднят на заседании исполкома в первый раз.

На данный момент сборная России может играть только товарищеские матчи, а российские клуб исключены из участия в еврокубках из-за санкций ФИФА и УЕФА.  

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Ольга Смородская
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