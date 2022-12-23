Осинькин высказался о своём выборе лучшего футболиста России

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём выборе в голосовании за лучшего футболиста России.

«Если у нас Пиняев был одним из кандидатов на «Первую пятёрку» — приз лучшему молодому игроку, то мы за него голосовали, это было объективно. Мы считаем, что он самый перспективный и в то же время состоявшийся молодой футболист России. Но на звание лучшего игрока страны сейчас претендуют Промес, Захарян и половина состава «Зенита», а то и больше, чем половина», — приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что в пятёрку лучших игроков 2022 года по мнению Осинькина вошли Куинси Промес, Малком, Арсен Захарян, Маркус Вендел и Александр Соболев.