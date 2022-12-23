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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран высказался за переход РФС в Азию

23 Декабря 2022 • 21:45 Комментировать

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном уходе российского футбола из Европы.

«Если посмотреть на вещи по спортивной составляющей, то любой спортсмен любого вида спорта стремится посоревноваться на международной арене. Да, есть внутренние чемпионаты, но конечный этап — это поехать на международные соревнования. Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По мнению экс-футболиста российской сборной, несмотря на более высокий уровень игры в Европе, необходимо использовать возможность для перехода в Азию. Юран также отметил и хорошее отношение к России в большинстве стран континента.

Напомним, что по итогам исполкома РФС не было принято окончательное решение относительно возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сергей Юран АФК
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