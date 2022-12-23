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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин считает, что переход РФС в АФК не нужен, но смысла ждать решения от Европы нет

23 Декабря 2022 • 21:17 Комментировать

Бывший зенитовец Константин Лепёхин неоднозначно высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК. Решение о переходе примут 27 декабря на заседании исполкома РФС.

«Считаю, что переход не нужен, но понимаю, что к европейским соревнованиям нас могут не допустить ещё долго», - цитирует Лепёхина Rusfootball.info.

Он добавил, что не хочется терять целое поколение футболистов, которое не может играть в официальных матчах.

Напомним, что из-за санкций от ФИФА и УЕФА сборная России может проводить только товарищеские матчи, российские футбольные клубы исключили из еврокубков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Лепёхин
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