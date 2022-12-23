Лепёхин считает, что переход РФС в АФК не нужен, но смысла ждать решения от Европы нет

Бывший зенитовец Константин Лепёхин неоднозначно высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК. Решение о переходе примут 27 декабря на заседании исполкома РФС.

«Считаю, что переход не нужен, но понимаю, что к европейским соревнованиям нас могут не допустить ещё долго», - цитирует Лепёхина Rusfootball.info.

Он добавил, что не хочется терять целое поколение футболистов, которое не может играть в официальных матчах.

Напомним, что из-за санкций от ФИФА и УЕФА сборная России может проводить только товарищеские матчи, российские футбольные клубы исключили из еврокубков.