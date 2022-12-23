Павлюченко признался, что ему не хватает футбола

Экс-нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что ему не хватает футбола.

«Если бы я был действующим футболистом, то мог бы сказать, что устал. Однако я уже закончил играть в футбол. Мне все-таки не хватает футбола — я им живу», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Бывший футболист считает, что смотреть большие и значимые турниры хочется на постоянной основе не только тем, кто всю жизнь играл в футбол, но и людям, которые просто любят это дело.

Напомним, 41-летний Павлюченко завершил профессиональную карьеру в октябре этого года. Ногинское «Знамя» — последний клуб игрока, в котором он забил 36 голов и сделал 10 голевых передач в 57 матчах.