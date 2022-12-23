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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин прокомментировал возможный переход РФС в Азию

23 Декабря 2022 • 21:10 Комментировать

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Я думаю, что на такой шаг наше руководство идёт не просто так. Неизвестно, сколько нас ещё будет держать в неведение, если УЕФА даёт какие-то неопределённые сроки – тогда деваться некуда, нужно принимать какое-то решение, народ должен смотреть футбол на международном уровне, вариться только в своей каше неправильно», –  приводит слова эксперта издание «РБ Спорт». По мнению экс-футболиста, переход не закрывает возможность возвращения в Европу, вспомнив более ранние примеры Израиля и Казахстана.

По итогам исполкома РФС не было принято окончательное решение о смене конфедерации.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Валерий Гладилин
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