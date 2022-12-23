Гладилин прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Я думаю, что на такой шаг наше руководство идёт не просто так. Неизвестно, сколько нас ещё будет держать в неведение, если УЕФА даёт какие-то неопределённые сроки – тогда деваться некуда, нужно принимать какое-то решение, народ должен смотреть футбол на международном уровне, вариться только в своей каше неправильно», – приводит слова эксперта издание «РБ Спорт». По мнению экс-футболиста, переход не закрывает возможность возвращения в Европу, вспомнив более ранние примеры Израиля и Казахстана.

По итогам исполкома РФС не было принято окончательное решение о смене конфедерации.