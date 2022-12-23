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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюков оценил шансы сборной России сыграть на Кубке Америки

23 Декабря 2022 • 21:02 Комментировать

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке Америки – 2024.

«Кубок Америки? Это будет сложно реализовать. Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стоит, но шансы крайне низкие», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

Стоит отметить, что Кубок Америки проводится под эгидой КОНМЕБОЛ среди стран Южной Америки.

Сегодня, 23 декабря, на исполкоме РФС обсуждался переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков Кубок Америки
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