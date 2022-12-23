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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин - о переходе РФС в АФК: «Это решение может создать ещё больше проблем»

23 Декабря 2022 • 20:51 Комментировать

Известный в прошлом форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин настаивает, что возможный переход РФС в АФК – не панацея, а шаг, который может не решить старые проблемы, а также добавить новых трудностей.

«Это решение может создать ещё больше проблем, чем поспособствовать выходу из сложившейся ситуации», - цитирует Булыкина Rusfootball.info.

Он добавил, что российских спортсменов в целом банят во всех видах спорта и можно по-прежнему остаться в такой же тяжёлой ситуации, даже сменив конфедерацию.

Сборная России с февраля не играет в официальных матчах из-за санкций от ФИФА и УЕФА. Так, россияне пропустили стыковые матчи на мундиаль в Катаре по политическим причинам.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин РФС
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