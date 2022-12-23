Тихонов считает, что России будет тяжело вернуться в УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азию.
«Если все клубы за переход в Азию, а обратно, как вернуться в Европу? Пустят ли нас обратно потом в УЕФА? Это будет очень тяжело сделать», — приводит слова Тихонова портал «РБ Спорт».
Сегодня, 23 декабря, состоялось собрание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Следующее заседание организации пройдет 27 декабря, после которого будет объявлено окончательное решение.
Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв до марта 2023 года. Лидером чемпионата является «Зенит».
Бан пользователя