Тихонов считает, что России будет тяжело вернуться в УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азию.

«Если все клубы за переход в Азию, а обратно, как вернуться в Европу? Пустят ли нас обратно потом в УЕФА? Это будет очень тяжело сделать», — приводит слова Тихонова портал «РБ Спорт».

Сегодня, 23 декабря, состоялось собрание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Следующее заседание организации пройдет 27 декабря, после которого будет объявлено окончательное решение.

Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв до марта 2023 года. Лидером чемпионата является «Зенит».