Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов считает, что России будет тяжело вернуться в УЕФА

23 Декабря 2022 • 20:46 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азию.

«Если все клубы за переход в Азию, а обратно, как вернуться в Европу? Пустят ли нас обратно потом в УЕФА? Это будет очень тяжело сделать», — приводит слова Тихонова портал «РБ Спорт».

Сегодня, 23 декабря, состоялось собрание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Следующее заседание организации пройдет 27 декабря, после которого будет объявлено окончательное решение.

Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв до марта 2023 года. Лидером чемпионата является «Зенит».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Андрей Тихонов УЕФА АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
23 Декабря 2022 в 20:50
ай.. атключем газ.. а чё?.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
21:53 · Россия. Премьер-лига
Осинькин высказался о своём выборе лучшего футболиста России
21:45 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался за переход РФС в Азию
21:17 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает, что переход РФС в АФК не нужен, но смысла ждать решения от Европы нет
21:12 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко признался, что ему не хватает футбола
21:10 · Россия. Премьер-лига
Гладилин прокомментировал возможный переход РФС в Азию
21:02 · Россия. Премьер-лига
Дюков оценил шансы сборной России сыграть на Кубке Америки
20:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - о переходе РФС в АФК: «Это решение может создать ещё больше проблем»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что России будет тяжело вернуться в УЕФА 1
20:40 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме высказались о возможном переходе РФС в Азию 1
20:27 · Россия. Премьер-лига
Рахимов считает, что РФС пока не нужно идти в АФК 1
20:27 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, сколько получал, когда играл за «Томь»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» Личка пригласил своего брата в тренерский штаб
20:05 · Россия. Премьер-лига
Кобелев раскритиковал возможный переход РФС в АФК 1
19:58 · Россия. Премьер-лига
Галямин высказался о трудности перелётов в страны Азии и Австралию
19:56 · Россия. Премьер-лига
Вилков назвал плюсы от перехода РФС в АФК
Все новости
Рекомендуем